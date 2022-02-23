Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Vassily Nebizia, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna krizine yönelik tutumunu şiddetle eleştirdi ve Guterres'in sorunu çözmek için "iyi niyetine" inanmadığını söyledi.

New York'taki BM Genel Kurulu'nda üye ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında konuşan Nebizia, "BM Genel Sekreteri birkaç gündür Doğu Ukrayna'da olup bitenler hakkında açıklamalar yapıyor ve söylediği şeyler göreviyle bağdaşmıyor." dedi.

"İstatistiklere, verilere ve diğer kriz dosyalarına baktık ve Genel Sekreter'in görev tanımının Ukrayna hakkında söylediklerine benzer açıklamalar yapmasına izin vermediğini gördük."

"BM Genel Sekreteri'nin arabuluculuk yapma fikrine sıcak bakmıyoruz"

Guterres'in Batılı ülkeleri örnek aldığını söyleyen Nebizia, Moskova'nın BM Genel Sekreteri'nin bu krizde arabuluculuk yapma fikrine sıcak bakmadığını ifade etti.

Bugünkü oturumun başında konuşan Guterres, "Rusya Federasyonu'nun Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sözde bağımsızlığını tanıma kararının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiğini vurgulamıştı.

"Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde, ilgili Genel Kurul kararları uyarınca toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğine"

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının fiili başlangıcı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pazartesi akşamı ülkesinin Moskova yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin Ukrayna'dan bağımsızlığını resmi olarak tanıdığını açıklamasının ardından uluslararası tepkiler yoğunlaşmıştı.

Batılı ülkeler, Moskova'nın sözde cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanımasını "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının fiili başlangıcı" olarak değerlendirirken Kremlin yönetimine karşı yaptırım kararlarını açıklamıştı.