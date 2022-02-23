Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzlanda: Mümkün olduğunca çok kişinin koronavirüse yakalanmasını hedefliyoruz
[Fotoğraf: AP Arşiv]
İzlanda, tüm kısıtlamaları kaldırdıktan sonra mümkün olduğunca çok kişinin virüse yakalanmasının hedeflendiğini açıkladı.
Independent gazetesinin haberine göre, İzlanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, COVID-19'a karşı "yaygın toplumsal direnç" elde etmenin amaçlandığı bilgisi paylaşıldı.
Mümkün olduğunca çok insanın koronavirüse yakalanmasınının hedeflendiğine işaret edildi.
"COVID-19'a karşı yaygın toplumsal direnç salgının ana çıkış yoludur."
"Sürü bağışıklığı" vurgusu
Açıklamada, "sürü bağışıklığı" olarak da adlandırılan yaygın toplumsal direnci elde etmek için aşıların ciddi hastalıklara karşı iyi koruma sağlamalarına rağmen, virüsün olabildiğince çok kişiye bulaşmasının gerektiğİ vurgulandı.
Yaklaşık 368 bin nüfuslu İzlanda'da şimdiye kadar 115 binden fazla kişi virüse yakalanırken, 60 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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