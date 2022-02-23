Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Dışişleri Bakanlığı, Hükümet ve Parlamento internet siteleri siber saldırıya uğradı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığı, Hükümet ve Parlamentonun internet sitelerinin siber saldırıya uğradığını duyurdu.
Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığı, Hükümet ve Parlamentonun internet siteleri siber saldırıya uğradı.
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, saat 16.00 civarında Ukrayna devletine büyük ölçekli siber saldırı başladığını söyledi.
Dışişleri Bakanlığı, Hükümet ve Parlamentonun sitelerine erişimde sorun yaşandığını aktaran Fedorov, Ukrayna'nın e-devlet uygulaması "Diya"nın ise saldırının üstesinden geldiği ve sorunsuz çalıştığı bilgisini paylaştı.
Son Haberler
- 22:21
- 22:30
- 22:03
- 22:13
- 21:53
Sıradaki Haber
Avrupa Birliği Rusya yaptırımlarını kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz