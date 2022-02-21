Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri 36 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 36 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bazı adreslere baskın düzenlediğini açıkladı.
Baskınlarda Cenin, Kudüs, Ramallah ve El-Halil kentlerinden toplam 36 Filistinli gözaltına alındı.
Açıklamada, gözaltıların nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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