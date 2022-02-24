Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 00:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rusya Kırım'da provokasyon yapabilir
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da provokasyon hazırlığında olabileceğini söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba,Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım'dan endişe veren haberler geldiği bilgisini paylaştı.
Worrying reports from Crimea on the entire night shift of Titan chemicals plant in Armyansk evacuated from the facility. This might be a preparation for another staged provocation by Russia. Moscow seems to have no limits in attempts to falsify pretexts for further aggression.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2022
Armyansk'taki Titan kimya tesisinde gece vardiyası ekibinin tahliye edildiğini aktaran Kuleba, bunun Rusya'nın bir başka provokasyon hazırlığı olabileceği uyarısını yaptı.
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