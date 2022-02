Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba,Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım'dan endişe veren haberler geldiği bilgisini paylaştı.

Worrying reports from Crimea on the entire night shift of Titan chemicals plant in Armyansk evacuated from the facility. This might be a preparation for another staged provocation by Russia. Moscow seems to have no limits in attempts to falsify pretexts for further aggression.