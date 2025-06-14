Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran Hava Kuvvetlerine ait askeri üslerin hedef alındığı ve imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, cuma gününün erken saatlerinde, İsrail ordusunun İran Hava Kuvvetlerine ait İran’daki Hemedan ve Tebriz askeri üslerini hedef aldığı belirtilirken, saldırıda Tebriz üssünün imha edildiği kaydedildi.

İran rejiminin hava savunma sistemine, insansız hava araçlarına (İHA) ve karadan karaya füze rampalarına ait onlarca hedefin vurulduğu ve imha edildiği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını sürdüreceği anlatıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın, İsrail'e doğru iki dalga halinde 100'den az füze fırlattığını belirtti.

İran'ın gönderdiği füzelerin çoğunun engellendiğini ve hedeflerine ulaşamadığını ifade eden Adraee, sayı belirtmeden az sayıda binanın hasar gördüğünü aktardı.

İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı

İran'ın resmi haber ajanı IRNA'ya göre, İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Salihi, cuma akşamı İsfahan'daki Şehid Reisi Nükleer Santrali'ne İsrail tarafından saldırı düzenlendiğini belirterek, saldırının hemen ardından olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ve şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediğini aktardı.

Nükleer enerji santralindeki radyasyon sızıntı ihtimaline değinen Salihi, "Bu santralden kaynaklı endişeye sebep olacak herhangi bir kirlilik söz konusu değildir." ifadesinde bulundu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.