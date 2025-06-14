Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.06.2025 02:48

Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: 20 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5'i ağır 20 kişi yaralandı.

Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: 20 yaralı

İzmir'deki bir fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Nurettin Kocabaş yönetimindeki minibüs, İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında yol kenarında park halindeki buğday yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: 20 yaralı

Kazada işçi servisindeki 20 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü Kocabaş ile 5 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
İtfaiye Manisa Trafik Kazası Polis
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de mesleki eğitim öğrencilerine fabrikada eğitim imkanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:05
Tahran'da yeniden şiddetli patlama sesleri duyuldu
03:26
İsrail Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu
01:49
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
03:53
İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı
02:45
İsrail İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı
00:57
TBMM Başkanlık Divanı üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı
İran’ın füze saldırılarında İsrail'de binalar yıkıldı
İran’ın füze saldırılarında İsrail'de binalar yıkıldı
FOTO FOKUS
TRT'den şiirle yoğrulmuş yeni bir radyo oyunu: Şiddetli Şiirsizlik
TRT'den şiirle yoğrulmuş yeni bir radyo oyunu: Şiddetli Şiirsizlik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ