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Türkiye
AA 13.06.2025 20:04

FSM Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

FSM Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Köprünün Avrupa Yakası girişinde yaşanan kazada, arızalandığı için sürücü A.P. tarafından emniyet şeridine çekilen otomobile, M.K.'nın kullandığı motosiklet arkadan çarptı.

Aynı yönde ilerleyen bir başka motosiklet de kazaya karışan motosiklete çarpıp devrildi.

Kazada A.P., M.K., C.Ç. ve M.Y. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü M.K., hastanede hayatını kaybetti.

Polisin kazayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) İstanbul
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