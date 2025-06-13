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Türkiye
AA 13.06.2025 13:29

Bayburt'ta "şap" karantinası: Hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Bayburt'ta bazı köy ve mahallelerde şap hastalığına rastlanması nedeniyle hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Bayburt'ta "şap" karantinası: Hayvan giriş çıkışları yasaklandı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Demirözü ilçesine bağlı Çatalçeşme köyünde şap hastalığına rastlanıldığı ve gerekli idari fenni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, hastalıkla mücadele kapsamında Demirözü ilçesine bağlı Karayaşmak, Yukarıpınarlı, Yelpınar, Bayrampaşa ve Çakırözü köyleri ile merkeze bağlı Çayıryolu, Çorak, Oruçbeyli, Tomlacık, Rüştü, Manas, Aşağıpınarlı, Günebayır ve Güneşli, Esentepe, Şirin ve Çiftetaş mahallelerinde hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım satımının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı kaydedildi.

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