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HABER GİRİŞ
13.06.2025 12:13
, 13.06.2025 12:44
SON GÜNCELLEME
13.06.2025 12:44
273 bin Suriyeli ülkesine geri döndü
8 Aralık 2024'ten bugüne Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısı 273 bini aştı.
Ayrıntılar geliyor...
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