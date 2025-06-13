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Türkiye
TRT Haber 13.06.2025 12:13

273 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

8 Aralık 2024'ten bugüne Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısı 273 bini aştı.

273 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

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