Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan çok sayıda tarihi esere el kondu

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan sit alanlarında yapılan kaçak kazı ve sondaj faaliyetleri sonucu ele geçirilen ve piyasaya sürülerek yurt dışına kaçırılmaya çalışılan çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisi alındı.

Yaklaşık bir ay süren operasyonlar sonucunda Ankara ve ilçelerinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 1624 bronz ve gümüş sikke, 126 altın, gümüş ve bronz obje ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler içerisinde çok sayıda Anadolu Selçuklu, Osmanlı Devleti ve Anadolu'da yaşamış beyliklerlere ait bronz, gümüş ve bakır sikkeler, Anadolu'da milattan sonra 3. ve 4. yüzyılda Roma İmparatorları tarafından basılmış bronz sikkeler, Bizans İmparatorluğunun Anadolu'da 6. ve 11. yüzyıllarda bastığı bronz ve gümüş sikkeler ve Geç Roma-Bizans dönemlerine ait bronz kemer tokaları, yüzükler, aplik parçalar, iğneler ve ok uçları bulunuyor.

Ele geçirilen eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlemler sürüyor.