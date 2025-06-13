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Türkiye
AA 13.06.2025 11:22

Gurbetçilere sınırdan otoyola kadar jandarma destek oluyor

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçiler, güler yüzle kendilerini karşılayan jandarma ekiplerinin eşliğinde güvenle yolculuk ediyor.

Gurbetçilere sınırdan otoyola kadar jandarma destek oluyor

Sınır kapısındaki kontrol noktasında görev yapan jandarma ekipleri, uzun yolculuk sonrası Türkiye’ye ulaşan gurbetçilere trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıyor.

Ekipler, belge ve pasaport kontrollerinin ardından gurbetçilere "hayırlı yolculuklar" dileğinde bulunuyor.

Kapıkule'den memleketlerine doğru yola devam eden vatandaşlara, İstanbul-Edirne Avrupa Otoyolu'nun 30 kilometrelik bölümünde görev yapan Otoyol Jandarma Timleri eşlik ediyor.

Gurbetçilere sınırdan otoyola kadar jandarma destek oluyor

Otoyol Timleri, sorumluluk sahalarındaki dinlenme tesislerinde vatandaşların güvenle mola verebilmeleri için 7 gün 24 saat esasına göre denetim gerçekleştiriyor.

Hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik tedbirlerin yanı sıra, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla Edirne otoban gişelerinde sık sık trafik kontrolleri ve bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

"Jandarmamıza çok teşekkür ediyoruz"

Avusturya'nın başkenti Viyana'dan Türkiye'ye gelen Kaan Bıyıklı, jandarmanın yurda girenleri pozitif karşıladığını söyledi.

Gurbetçilere sınırdan otoyola kadar jandarma destek oluyor

Sınır kapısından sonra kontrol noktasında bilgilendirme yapan jandarma ekiplerinin kendilerine çok iyi davrandığını belirten Bıyıklı, "Trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme de yapıyorlar. Öncelikle emniyet kemerimizi taktığımız için bize teşekkür ettiler. Uzun yoldan geldiğimiz için yorulduğumuzda dinlenmemizi söylediler, jandarmamıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Çok hoş karşılandık, mutlu olduk"

İsveç'in başkenti Stokholm'den gelen Aziz Uludağ ise jandarmanın karşılamasından memnun olduklarını dile getirdi.

Denetimler ve bilgilendirmenin yararlı olduğunu anlatan Uludağ, "Allah onları başımızdan eksik etmesin. Jandarmanın kuruluş yıl dönümü, daha nice nice yıllar dilerim onlara." dedi.

Almanya'nın Frankfurt kentinden gelen Ali Kırmızıkaya ise güzel bir yolculuk sonrası hasret kaldıkları anavatana kavuştuklarını ifade etti.

Jandarmanın kontrol noktasında kendilerini güzel şekilde karşıladığını anlatan Kırmızıkaya, "Jandarma ekiplerinin genç ve güler yüzlü olması dikkatimi çekti. Çok hoş karşılandık, mutlu olduk. Kendilerine teşekkür ediyorum, iyi mesailer diliyorum" ifadelerini kullandı.

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