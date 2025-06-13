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Türkiye
DHA 13.06.2025 11:50

Önüne çıkan otomobile tepki gösterirken İETT otobüsüne çarptı

İstanbul Maltepe'de bir motosiklet sürücüsü, aniden önüne çıkan otomobile tepki gösterirken İETT otobüsüne çarptı.

Kaza dün Maltepe'de meydana geldi. Caddede sollama yapan otomobil, yolun sol şeridinde seyir halinde olan motosikletin önüne çıktı.

Korna çalarak otomobile tepki gösteren motosiklet sürücüsü, daha sonra sağ şeritten otomobile yaklaşarak eliyle tepki göstermeye devam etti.

Bu sırada dikkati dağılan motosiklet sürücüsü, önünde seyreden İETT otobüsüne çarptı.

Kazanın etkisiyle yola düşen motosiklet sürücüsü, bir süre sürüklendi. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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