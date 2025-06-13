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Türkiye
AA 13.06.2025 12:59

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'in mavi bayraklı plajları sezona hazır

Kocaeli, Zonguldak ve Bartın'da sezon hazırlıklarını tamamlayan mavi bayraklı plajlar, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'in mavi bayraklı plajları sezona hazır

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından 33 kriteri karşılayan plajlara mavi bayrak veriliyor. Bu kriterleri karşılayan Kocaeli'de 9, Zonguldak'ta 2 ve Bartın'da 1 plaj bulunuyor.

Karadeniz ve Marmara denizlerinin kıyılarında bulunan mavi bayraklı plajlar, yaz döneminde misafirlerine temiz ve güvenli yüzme alanları sunuyor.

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli'deki mavi bayraklı plajlar, yaz aylarında hem kent sakinlerinin hem de çevre illerden gelen tatilcilerin uğrak noktalarından biri oluyor.

Mavi bayrağa sahip İzmit Körfezi'nde Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajları ile Karadeniz kıyısındaki Kandıra ilçesinde Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Miço, Kovanağzı ve Seyrek plajları, turistlere uluslararası standartlarda hizmet veriyor.

15 Haziran itibarıyla açılacak deniz sezonuna dair hazırlıkların tamamlandığı kentteki mavi bayraklı 9 plaj misafirlerini bekliyor.

3 kilometrelik sahil şeridine sahip İnkumu, çevre illerden de çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor

TÜRÇEV tarafından yapılan incelemeler sonucu 3 ayrı noktada mavi bayrak almaya hak kazanan, Bartın'ın tek mavi bayraklı plajı olan 3 kilometrelik sahil şeridine sahip İnkumu, başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir ve Antalya gibi illerin yanı sıra çevre illerden de çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Kumsalının kuzeyini Karadeniz, güneyini de yemyeşil ormanlarıyla İnkumu Dağı'nın çevrelediği plaj, haziran, temmuz ve ağustos aylarında en kalabalık dönemini yaşıyor.

Özellikle bayram tatilleri ile hafta sonlarında tatilci yoğunluğu ve otoparkların dolmasıyla zaman zaman özel araç girişlerine kapatılan İnkumu, pek çok turistik gereksinimleri karşılayabilecek kaliteli konaklama alanlarını bünyesinde barındırıyor.

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