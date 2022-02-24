Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Twitter hesabından, Rus yanlısı ayrılıkçıların askeri yardım için Rusya'ya yaptıkları son çağrıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını talep ettiğini duyurdu.

"Ukrayna, Donetsk ve Luhansk'taki Rus işgal yönetimlerinin, güvenlik durumunun daha da tırmanması anlamına gelen askeri yardım sağlanması talebiyle Rusya'ya yaptığı başvuru nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanmasını talep etti."

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council due to the appeal by Russian occupation administrations in Donetsk and Luhansk to Russia with a request to provide them with military assistance, which is a further escalation of the security situation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2022

BMGK toplanacak

BM Güvenlik Konseyi'nin Türkiye saatiyle sabah 05.30'ta toplanacağı bilgisi paylaşıldı.

Dönem başkanlığını Rusya'nın yürüttüğü BM Güvenlik Konseyi'nin, Ukrayna'nın Daimi Büyükelçisinin 28 Şubat 2014 tarihinde Konsey Başkanına ilettiği mektuba atfen gerçekleşeceği ifade edildi.

G7 liderlerinin de çevrim içi toplantıyla Ukrayna krizini görüşeceği bilgisi paylaşıldı.

Rusya'nın, Ukrayna topraklarındaki Donetsk ve Luhansk sözde yönetimlerin bağımsızlığını tanıması üzerine BM Güvenlik Konseyi, yine Ukrayna’nın çağrısı ile 21 Şubat gecesi saat 21.00’de acil toplanmıştı.