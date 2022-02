Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Twitter hesabından, Rus yanlısı ayrılıkçıların askeri yardım için Rusya'ya yaptıkları son çağrıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını talep ettiğini duyurdu.

"Ukrayna, Donetsk ve Luhansk'taki Rus işgal yönetimlerinin, güvenlik durumunun daha da tırmanması anlamına gelen askeri yardım sağlanması talebiyle Rusya'ya yaptığı başvuru nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanmasını talep etti."

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council due to the appeal by Russian occupation administrations in Donetsk and Luhansk to Russia with a request to provide them with military assistance, which is a further escalation of the security situation.