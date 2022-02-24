Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus ordu birliklerinin Ukrayna sınırına yığılmasının ve Rusya'nın Donetsk ve Luhansk vilayetlerinin bağımsızlığını tanıma kararının neden olduğu yüksek gerilim ve Ukrayna Parlamentosu'nun olağanüstü hal ilanı göz önüne alındığında Ukrayna'daki Fransız vatandaşları derhal ülkeyi terk etmeli" sözleri yer aldı.

Bir sonraki duyuruya kadar Ukrayna'ya seyahatin önerilmediği belirtilen açıklamada, özellikle ülkenin kuzey ve doğu sınır bölgelerine yapılacak herhangi bir seyahatten kesinlikle kaçınılması gerektiğinin altı çizildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı 19 Şubat'ta da Ukrayna'ya yönelik "seyahat" uyarısını güncellemiş, Fransız vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmeleri ve zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulunmuştu.