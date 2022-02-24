ABD BM Büyükelçisi'nin konuşmasında dikkat çeken başlıklar:

- Bu gece buradayız çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya kapsamlı bir işgalinin yakın olduğuna inanıyoruz.

- Bu gece, Rusların hava sahasını kapattığını, birlikleri Donbass'a sevk ettiğini ve kuvvetleri savaşa hazır pozisyonlara sevk ettiğini görüyoruz.

- Bu tehlikeli bir an ve biz tek bir nedenle buradayız Rusya'dan sınırlarınıza dönmesini istiyoruz. Birliklerinizi, tanklarınızı ve uçaklarınızı kışlalarına ve hangarlarına geri gönderin ve diplomatlarınızı müzakere masasına gönderin. Çok geç olmadan eşikten uzaklaşı.

- Pazartesi günü Rusya canlı yayında Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü resmen ihlal etti. Dünyanın gözünün önünde.

- Ukrayna ile birlikte, Rusya’nın Ukrayna’ya tam ölçekli işgal başlatmasının çok yakın olduğuna inanıyoruz.

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