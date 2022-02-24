Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Bunun ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Reuters haber ajansı da Rus birliklerinin Ukrayna'nın Mariupol ve Odessa kentlerine konuşlandığını duyurdu.

TRT Haber ekibi, Mariupol’dan bölgedeki son durumu aktarıyor. https://t.co/mCvghI267f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 24, 2022

Ayrıca Rusya, Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.