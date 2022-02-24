Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 07:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden, Rusya'ya Ukrayna operasyonundan dolayı uygulayacağı yaptırımları duyuracak
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracak.
Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın bir açıklama yapacağını kaydetti.
Yetkili, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya sebepsiz ve gayrimeşru saldırısına ilişkin ABD ve müttefiklerinin atacağı adımları duyuracağı bir konuşma yapacak" ifadesini kullandı.
Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından Rusya'ya uygulanacak yeni ekonomik yaptırımları duyurması bekleniyor.
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