Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 07:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı" dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor" dedi.
Kuleba, "Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı" açıklamasını yaptı.
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