Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:21Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Ukrayna'da sivil uçuşlar kısıtlandı
Flightradar24 veri izleme web sitesi, Ukrayna hava sahasında uçuşların kısıtlandığını duyurdu.
Flightradar24 veri izleme web sitesi, Ukrayna hava sahasındaki sivil uçak uçuşlarının "sivil havacılık için potansiyel tehlike nedeniyle kısıtlandığını" söyledi.
Daha fazla ayrıntı verilmedi. Ukrayna makamları konu hakkında yorum yapmadı.
Birkaç önemli Ukrayna hava limanına varış ve ayrılışlar planlandığı şekilde çalışıyor gibi görünüyor.
Son Haberler
- 07:45
- 07:42
- 07:36
- 07:31
- 07:38
Sıradaki Haber
Ukrayna'da büyük patlama sesleri duyuluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz