Macron, Elysee Sarayı'ndan halka sesleniş konuşmasında, Rusya'nın bu gece Ukrayna'ya "yoğun saldırılar" başlattığını anımsattı.

Macron, "Rusya Devlet Başkanı Putin diplomatik yolları reddederek ve savaşı tercih ederek sadece Ukrayna'ya saldırmadı, aynı zamanda Ukrayna'nın egemenliğini hiçe saymaya ve Avrupa'mızda son on yıllardaki barışa ve istikrara yönelik en ciddi saldırıyı gerçekleştirmeye karar verdi" ifadesini kullandı.

Macron, bu krizi önlemek için Avrupalı ortaklarıyla her şeyi yapmalarına rağmen bunun yaşandığına işaret ederek, "Bu savaş eylemine zayıflık göstermeden, soğukkanlılıkla, kararlılıkla ve birlik içinde yanıt vereceğiz." dedi.

Rusya'ya uygulanacak yaptırımların askeri ve ekonomik olarak saldırılarla orantılı olacağını dile getiren Macron, bugün ve yarın düzenlenmesi planlanan G7, Avrupa Birliği (AB) ve NATO Zirvelerinde bazı kararlar alacaklarını belirtti.

Macron, Rusya'dan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) hesap vermesini isteyeceklerini belirtti.

"Derin sonuçları olacak"

Ukrayna'yı tereddüt etmeden destekleyeceklerinin, Avrupalı müttefiklerinin egemenliklerini ve güvenliğini korumak için tüm sorumlulukları üstleneceklerinin altını çizen Macron, "Bu gece yaşananlar Avrupa tarihinde bir dönüm noktasıdır. Hayatımızın ve kıtanın jeopolitiği üzerinde kalıcı ve derin sonuçları olacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Macron, konuya ilişkin yarın Fransız Parlamentosunda açıklamalarda bulunacağını söyledi.