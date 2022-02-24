Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıyı başlattığı ilk andan itibaren Mariupol'da patlama sesleri ardı ardına duyuluyor.

TRT Haber ekipleri bölgedeki sıcak nokta Mariupol'de gelişmeleri takip ediyor.

Mariupol kentine bağlı vurulan bazı noktalar ise ayrılıkçılara en yakın yerleşim yerlerinden bazıları.

Bölgeye topçu atışları yapıldı ve bu atışlar bina ve araçlara isabet etti.

Evlerini terk etmeyenler enkazları temizliyor. Mariupol'de ayrılıkçıların saldırıları sürüyor.