Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kiev Büyükelçiliğinin durumun ağırlaşması ve ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi nedeniyle Ukrayna topraklarından ayrılmak isteyen vatandaşlarının listesini ve tahliye planını hazırlamaya başladığı duyurdu.

Açıklamada, Ukrayna hava sahasının kapalı olması dikkate alınarak vatandaşların tahliye güzergahları ile tahliye uçaklarının kalkış rotaları üzerinde çalışıldığı aktarılarak, üçüncü bir ülkeyle tahliye konusunda mutabakata varıldığında Özbek vatandaşların büyükelçilik veya sosyal medya kanalları aracılığıyla bilgilendirileceği açıkladı.

Ukrayna'dan ayrılmak isteyen vatandaşların büyükelçilikle irtibata geçmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, Ukrayna'da bulunan Özbekistan vatandaşlarından sakin olmaları ve büyükelçilik ile sürekli iletişim halinde olmaları istendi.