Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Ukrayna Savunma Bakanı "eli silah tutanları" ülke savunmasına çağırdı
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yaptı.
Reznikov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkesinin tam savunma durumuna geçtiğini belirtti.
Hazır ve eli silah tutabilen herkesi Bölgesel Savunma Merkezlerine çağıran Reznikov, silah edinmek için pasaportun yeterli olacağını ifade etti.
Rusya, Ukrayna'ya saldırı başlattı
Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.
Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.
İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.
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