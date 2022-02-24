Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 11:31Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Lukaşenko: Belarus, Rusya'nın operasyonlarına katılmıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesine ait silahlı kuvvetlerin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı düzenlediği operasyona katılmadığını açıkladı.
Belta ajansının haberine göre, Lukaşenko, "Askerlerimiz bu operasyonda yer almıyor." ifadesini kullandı.
Ukrayna sınır muhafız servisi, Rus birliklerinin yerel saatle 05.00 sularında Belarus üzerinden Ukrayna'ya saldırdığını duyurmuştu.
Moldova OHAL ilan edecek
Öte yandan, Ukrayna'ya sınır Moldova'da olağanüstü hal ilan edileceği açıklandı.
Rusya, Ukrayna'ya saldırı düzenliyor
Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.
Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.
İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.
Etiketler: Alexander Lukaşenko Belarus Rusya Ukrayna
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