Ukrayna'ya komşu ülke Moldova, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle hava sahasını kapatma kararını duyurdu.

Buna göre, uçaklar diğer yerlerdeki havalimanlarına yönlendirilecek.

Ülkede ayrıca, Ukrayna'dan yapılan sınır geçişleri nedeniyle olağanüstü hal kararının onaylanması bekleniyor.

Rusya, Ukrayna'ya saldırı başlattı

Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.