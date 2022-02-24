Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının ardından basın açıklaması yaptı.

İsteyen herkese silah sağlayacaklarını belirten Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya korkakça saldırdığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, açıklamasında, Rusya ile diplomatik ilişkileri de kestiklerini aktardı.

Zelenskiy ayrıca, insanlardan doğru bilgileri yaymalarını talep etti.

Dünyadaki ülkelerin farklı taraflara ayrıldığını ve Rusya'nın "kötü tarafta" olduğunu dile getiren Zelenskiy, Ruslardan bu saldırıları protesto etmesini istedi.

Sıcak bölge Mariupol’de top atışlarının sesleri duyuluyor. TRT Haber ekibi, Mariupol’de Vastocniy bölgesindeki son durumu aktardı.https://t.co/1PcCRnBvEP pic.twitter.com/gj70eqrLMu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 24, 2022

Rusya, Ukrayna'ya saldırı başlattı

Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.