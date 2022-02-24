Rusya'nın saldırısını "şiddetle kınayan" İspanya hükümeti, Ukrayna hükümeti ve halkı ile dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tamamen haksız ve benzeri görülmemiş bir ciddiyeti olan bu saldırı, küresel güvenliği ve istikrarı riske atan, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" ifadesi kullanıldı.

İspanya'da Kral 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez'in bu sabahki programları iptal edilirken, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Kral'ın başkanlığında acil olarak toplanacağı duyuruldu.

Rusya'nın Roma Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

İtalya Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna’ya başlattıkları askeri müdahale nedeniyle Rusya’nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov’u bakanlığa çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Ettore Sequi'nin, Rusya Büyükelçisi Razov ile görüşmesinde İtalyan hükümetinin olayı sert şekilde kınadığını ilettiği kaydedildi.