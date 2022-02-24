Rus ordusu bugün, Ukrayna'ya saldırı başlattı.

Ukrayna polisi, eski askerlere silah dağıtılacağını duyurdu.

Ayrıca, Ukrayna Savunma Bakanı, hazır ve silah tutan herkesi cepheye çağırdı.

Rusya'nın Kırım'dan Ukrayna'ya giriş anları

Ukrayna sınır muhafız servisi DPSU, 2014 yılında Moskova tarafından ilhak edilen Kırım yarımadasından güney Ukrayna'ya geçen bir Rus askeri konvoyunun fotoğraflarını yayınladı.

DPSU, Rus birliklerinin askeri araçlarını göndermeden önce top mermileri ateşlediğini söyledi.

Ukrayna, Rus askeri birliklerinin kuzeyde Belarus'tan ve doğuda Rusya'dan da geçtiğini söylüyor.

Rusya saldırı başlattı

Donbas’taki sözde yönetimlerin Putin’den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesi tansiyonu yükseltti.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz" sözleriyle operasyonu başlattığını duyurdu.

Ukrayna'da patlama sesleri: Kiev'de sirenler

Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanında patlama sesleri duyulmaya başladı.

Kiev'de halk şehri terk etmeye başlarken, siren sesleri duyulmaya başlandı.

Pek çok kişi otomobilleriyle şehri terk etmeye çalışırken, otoyollarda trafik oluştu.

İnsanlar ayrıca benzin istasyonları ve bankamatikler önünde de kuyruklar oluşturdu.

Reuters haber ajansı, Rus birliklerinin Ukrayna'nın Mariupul ve Odessa kentlerine konuşlandığını duyurmuştu.

Sıkıyönetim ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Mümkün olduğunca evde kalın" diyerek ve ülke genelinde sıkıyönetim ilan etmişti.

Flightradar24 veri izleme web sitesi, Ukrayna hava sahasında uçuşların kısıtlandığını duyurmuştu.

Bu gelişmelerin üzerine Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını açıkladı.