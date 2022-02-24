Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:20Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, DHA
Rusya'nın Kırım ve Donetsk'ten Ukrayna'ya giriş anları yayınlandı
Rus ordusu bugün, Ukrayna'ya askeri operasyon başlattı. Ukrayna'nın pek çok bölgesinden giriş yapan Rus birliklerinin Kırım ve Donetsk üzerinden girişlerinin görüntüleri yayınlandı.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, bugün yerel saatle 05.00’te Rus ordusunun Kırım’dan giriş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, "Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından bildirildiği üzere, Rusya'nın saldırganlığı bugün saat 5.00 sıralarında gerçekleşti. Bir saldırı da Kırım yönünden geldi." denildi.
Reuters haber ajansı da Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde olan Donetsk'ten Rus birliklerinin geçişini yayınladı.
Rus ordusu, Donetsk, Luhansk, Kırım ve Belarus üzerinden Ukrayna'ya girerken, Rus birlikleri aynı zamanda Mariupol ve Odessa kentlerine konuşlandı.
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