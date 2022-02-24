Amerikan askerleri Baltık bölgesine konuşlandırılıyor.

Letonya'nın başkenti Riga'nın hemen dışındaki Adazi askeri üssünde konuşlanacak askerler, Ukrayna'da çatışmalar başlamadan önce yerel saatle gece yarısı civarında geldi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Amerikalı yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın Salı günü Avrupa'daki birliklerin yeniden dağıtılacağına ilişkin duyurusunun Baltık bölgesine 800 piyade askeri ve NATO'nun doğu kanadındaki çeşitli operasyon bölgelerine sekiz adede kadar F-35 savaş uçağı gönderilmesini içerdiğini söyledi.