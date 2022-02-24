Milletvekilleri Kiev'de kriz görüşmeleri yaparken parlamento dışında konuşan Poroşenko "Bugün trajik bir gün ama Ukrayna galip gelecek" dedi.

2014-19 yılları arasında görevde olan Poroşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de günümüzün Hitler'ine benzetti.

Binadaki Ukraynalı bir gazeteci BBC'ye verdiği demeçte, Ukrayna parlamentosundaki durumun gergin olduğunu ve içeride çok sayıda silahlı insan olduğunu söyledi.