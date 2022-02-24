Beyaz Saray'dan bir yetkilinin paylaştığı bilgiye göre, Biden, Ukrayna'daki son gelişmeleri görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplama kararı aldı.

Toplantıda, Rusya'ya karşı yaptırımların ve Baltık ülkelerine yeni askeri sevkiyatların yapılmasının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

ABD Başkanı, çarşamba günü geç saatlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. Detayları @trthaber muhabiri Ali Artmaz aktardı.https://t.co/sqCmTCSVdL pic.twitter.com/cvUlk7gNt7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 24, 2022

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.