Rusya'nın saldırılarda ölen ya da yaralanan kişilerin, hangi bölgelerden olduğuna dair detay verilmedi.

Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye operasyon başlatmıştı.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.