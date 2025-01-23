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Dünya
AA 23.01.2025 21:41

Papa, Gazze'deki Hristiyan cemaatini görüntülü aradı: "Sizin için dua ediyorum"

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'deki Hristiyan cemaatiyle yaptığı telefon görüşmesinde onlar için dua ettiğini söyledi.

Papa, Gazze'deki Hristiyan cemaatini görüntülü aradı: "Sizin için dua ediyorum"
[Fotograf: AA]

Vatikan'ın yayın organı VaticanNews sitesinin haberine göre, Papa Franciscus, İsrail'in Gazze'ye bombardımanlarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'ten bu yana her akşam düzenli olarak 19.00'da yaptığı gibi dün yine Gazze'deki Hristiyanlarla görüntülü görüştü.

VaticanNews'ın yayınladığı kayıtta, 600'ü aşkın cemaati bulunan Kutsal Aile Kilisesi Rahibi Gabriele Romanelli ve yardımcısı Rahip Yusuf Asad'ı arayan Papa'nın cemaatin durumunu ve ne yediklerini sorduğu görüldü.

Gazze'deki Hristiyanları "Selamünaleyküm" diyerek Arapça selamlayan Papa, "Sizin için dua ediyorum." dedi.

Rahip Asad da Papa'ya hem aramasından ötürü hem de duaları için "Şükran" diyerek Arapça teşekkür ederken, Papa da "Şükran" diyerek karşılık verdi.

Papa Franciscus, Gazze'deki Hristiyanlarla her gün düzenli konuştuğunu ve onlardan oradaki durumla ilgili bilgiler aldığını daha önce farklı vesilelerle açıklamıştı.

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