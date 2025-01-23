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Dünya
AA 23.01.2025 20:18

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli çiftçinin zeytin ağaçlarını kesti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde Filistinli bir çiftçiye ait 30 zeytin ağacını kesti.

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli çiftçinin zeytin ağaçlarını kesti
[Fotograf: AA]

Karave Beni Hassan Belediye Başkanı İbrahim Asi, yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Belediye Başkanı Asi, Filistinli bir çiftçinin 30 zeytin ağacının bugün Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kesildiğini söyledi.

Asi, İsraillilerin sık sık beldede ağaçları kestiğini, vatandaşları tehdit ettiğini, duvarlara ırkçı sloganlar yazdığını ve çiftçilerin topraklarına ulaşmasını engellediğini dile getirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yerleşim Yerleri ve Ayrım Duvarı ile Mücadele Heyetinin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2024 yılında Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 2 bin 971 ihlal gerçekleştirerek 10 Filistinliyi öldürdü.

Söz konusu İsrailliler, 14 binden fazla ağacı da yok etti.

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