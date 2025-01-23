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Dünya
AA 23.01.2025 19:44

Fransa, Filistin Devletini tanımanın "tabu" olmadığını yineledi

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Filistin'in tanınması konusunda daha önce yaptığı açıklamasını yineleyerek, ülkesi için "Filistin Devletini tanımanın tabu olmadığını" belirtti.

Fransa, Filistin Devletini tanımanın "tabu" olmadığını yineledi

Lemoine, Dışişleri Bakanlığının haftalık basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere uyguladığı şiddetin kınanması gerektiğini daima dile getirdiklerini vurgulayan Lemoine, söz konusu şiddetin 2 devletli çözüm perspektifini zayıflattığını kaydetti.

Christophe Lemoine, daha önce Macron'un yaptığı benzer bir açıklamaya da atıfta bulunarak, Filistin Devletini tanımanın bir tabu olmadığını, bunun, işe yaracağı zaman yapılması gerektiğini ifade etti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkese uyulmasını istediklerini belirten Lemoine, "Bundan sonra bizim için önemli olan ikinci etap, Gazze'ye insani yardımın girmesi. Bunun devam etmesini umuyoruz, çünkü Filistin halkının acil ihtiyacı var." diye konuştu.

Lemoine, Tel Aviv hükümeti ve Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında İsrail askerlerinin 26 Ocak'tan önce Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gerektiğini hatırlatarak, tarafları bu anlaşmaya uymaya çağırdı.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında olası bir ticaret savaşına ilişkin Lemoine, "Ne Avrupalıların ne de ABD'lilerin iki kıta arasında bir ticaret savaşı çıkmasında çıkarı yok." dedi.

Macron, 16 Şubat 2024'te, Filistin Devletini tanımanın tabu olmadığını belirtmişti.

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Fransa Filistin Devleti
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