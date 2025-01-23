Almanya'nın nüfusu 2024'te sadece 100 bin kişi arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nüfus artışına ilişkin 2024 öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin 2024'teki nüfusu yurt dışından daha az göçün etkisiyle sadece 100 bin kişi arttı. Böylece nüfus 83,6 milyona yükseldi.

Almanya'nın 2023'teki nüfusu ise önemli ölçüde çoğalan net göç nedeniyle yaklaşık 340 bin kişi artmıştı.

Destatis, 2024'te net göçün yeniden nüfus artışının tek nedeni olduğuna dikkati çekti.

Açıklamada, "Nüfus artışı, Almanya'nın yeniden birleşmesinden bu yana tüm yıllarda olduğu gibi 2024'te de doğum ve ölüm dengesi, doğanlardan daha fazla insan öldüğü için negatif oldu." denildi.

Ayrıca hem doğum sayısı hem ölüm sayısı 2024'te yaklaşık yüzde 2,5 düştü.

Destatis tarafından Almanya'da geçen yıl 670 ile 690 bin arasında doğum ve 1 milyon ölüm gerçekleştiği tahmininde bulunuldu.

Böylece 2024 yılı için 310 ile 330 bin arasında doğum açığı (doğumlar ve ölümler arasındaki fark) hesaplandı.

2023'te doğum 692 bin 989, ölüm 1,03 milyon olarak kayıtlara geçmişti. Bu, 300 bin sınırının aşıldığı art arda üçüncü yıl oldu. 2023'te doğum açığında 335 bin 217 ile yeni rekora ulaşılmıştı. Ülkede 1991'den 2021'e kadar ortalama doğum açığı yılda sadece 137 bin 380 kişiydi.

Ayrıca Destatis, 2024'te Almanya'ya net göçün 400 ila 440 bin kişi olacağını açıkladı. 2023'te ülkeye net göç 662 bin 964 olarak kayıtlara geçmişti.

Net göçün 2023'e kıyasla üçte birden fazla azalacak olması dikkati çekti.

Destatis açıklamasında, "Öncü verilere göre bu gelişme, başta Suriye, Afganistan, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinden olmak üzere net göçün azalmasından kaynaklanıyor." ifadesi kullanıldı.

Yaşlanan nüfus nedeniyle Alman ekonomisi her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyaç duyarken, göç, hükümetin vatandaşlığa erişimi kolaylaştıran reformlarla yabancı işçi ihtiyacını ele aldığı ülkede tartışmalı konu olmaya devam ediyor.

Öte yandan araştırmalara göre Alman ekonomisi, demografik değişim ve İkinci Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş arasındaki dönemde doğanların iş gücü piyasasından ayrılması nedeniyle artan iş gücü ve vasıflı işçi sıkıntısıyla karşı karşıya.