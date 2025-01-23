Puslu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.01.2025 16:46

Tayvan'da "tarımı olumsuz etkileyen" 120 binden fazla iguana itlaf edilecek

Tayvan'da "tarım sektörünü olumsuz etkilediği" gerekçesiyle 120 binden fazla yeşil iguananın itlaf edilmesi planlıyor.

Tayvan'da "tarımı olumsuz etkileyen" 120 binden fazla iguana itlaf edilecek
[Fotograf: AFP]

Taipei Times gazetesinin haberine göre, Tayvan Tarım Bakanlığı, ülkedeki iguana popülasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkenin güney ve orta bölgelerindeki iguana popülasyonunda artış yaşandığı aktarıldı.

Geçimini tarımla sağlayan bölgede, iguanaların mahsulleri olumsuz etkilediği vurgulanan açıklamada, 120 binden fazla yeşil iguananın itlaf edileceği duyuruldu.

Açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 200 bin yeşil iguana yaşadığı ve öldürülen iguana başına ücret ödeneceği duyuruldu.

Tayvan'da geçen sene 70 bin iguana itlaf edilmişti.

ETİKETLER
Tayvan
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'deki sağlık kuruluşlarını 520 kez hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:08
290 milyon liralık araç kiralama dolandırıcılığı: 86 gözaltı
17:59
PKK/KCK üyesi terörist İstanbul'da yakalandı
17:40
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
17:34
Hakkari'de 'beyaz gelincik' görüntülendi
17:57
Almanya'nın nüfusu 2024'te sadece 100 bin kişi arttı
17:22
Oteli beğenmedikleri için sabah terk edeceklerdi, yangında hayatını kaybettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame'yi resmi törenle karşıladı
FOTO FOKUS
Başıboş köpekler bu kez yamaç paraşütçülerini kovaladı
Başıboş köpekler bu kez yamaç paraşütçülerini kovaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ