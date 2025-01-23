Kremlin: ABD ile eşit şartlarda diyaloğa hazırız

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki bazı konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump'ın Rusya'ya yönelik yeni yaptırım tehditlerini değerlendiren Peskov, "Burada yeni bir unsur görmüyoruz. Trump, ilk başkanlık döneminde de yaptırım yöntemlerine en sık başvuran Amerikan başkanlarındandı. Bu yöntemleri seviyor." diye konuştu.

ABD tarafından gelen açıklamaları yakından takip ettiklerine işaret eden Peskov, "Eşit şartlarda, karşılıklı saygı içeren bir diyaloğa hazır olmaya devam ediyoruz. Bu tür bir diyalog Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasında yaşanmıştı. Biz de henüz bu konuda gelişme olmasa da sinyaller bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına yönelik "dost olmayan" adımlarının yanıtsız kalmayacağını da ifade etti.

Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) olası çıkışına ilişkin de konuşan Peskov, "KGAÖ etkinliğini ispatlamış, bağımsız ve olgun bir örgüttür ve çalışmaları devam ediyor. Ermenistan şu ana kadar örgütten çıkma niyetini beyan etmedi." şeklinde konuştu.