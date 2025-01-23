Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.01.2025 21:16

BM: Gazze'de ateşkes anlaşması umut ışığı sunuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok uzun zamandır beklendiğini belirterek, "Bu bir umut ışığı ve gecikmiş de olsa çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama sunuyor." dedi.

BM: Gazze'de ateşkes anlaşması umut ışığı sunuyor
[Fotograf: AA]

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Arap Birliği ve BM arasındaki ilişkiler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren Khiari, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden şiddetten, özellikle de İsrail'in Cenin'deki "geniş çaplı askeri operasyonundan" derin endişe duyduğunu aktardı.

Khiari, Gazze'de yakın zamanda sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının uzun zamandır beklendiğini belirterek, bunun bir umut ışığı olduğunu ve çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama sunduğunu dile getirdi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), BM Genel Kurulu tarafından verilen yetki doğrultusunda görevini yerine getirebilmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Khiari, "Bu hayati BM ajansına verdiği güçlü destek için Arap Birliğini bir kez daha takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Khiari, Libya'daki siyasi çıkmazın da devam ettiğine dikkati çekerek, ülkedeki durumun hala kırılgan olduğunu vurguladı.

Libya'nın tek taraflı eylemlerle istikrarsız hale gelebileceği uyarısında bulunan Khiari, BM Libya Destek Misyonunun bu çıkmazı aşmak için ülkeyi seçimlere götürmek amacıyla kapsayıcı bir "Libya içi siyasi girişim" başlattığını anımsattı.

Khiari, Sudan'daki gelişmelere işaret ederek, ülkedeki durumun giderek kötüleşmesinden derin endişe duyduklarını dile getirdi.

Çatışmaların, Sudanlı sivillerin hayatlarını mahvederken, ülkenin geleceğini de tehdit ettiğini aktaran Khiari, "Çatışmayı sona erdirmek için diplomatik çabalar yoğunlaştırılmalıdır." dedi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli çiftçinin zeytin ağaçlarını kesti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:35
ESK: Ramazan ayı öncesinde 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacak
22:26
Hollanda'da İslami ve toplumsal araştırmalar yürütecek HDV Akademi açıldı
22:13
İran Cumhurbaşkanı ülkedeki sorunların çözümü için Türkçe atasözlerinden örnek verdi
22:07
İngiltere'de "norovirüs" vakalarındaki artış hastaneler üzerindeki baskıyı artırıyor
21:43
Papa, Gazze'deki Hristiyan cemaatini görüntülü aradı: "Sizin için dua ediyorum"
22:23
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TRT Haber'de: Kartalkaya'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame'yi resmi törenle karşıladı
FOTO FOKUS
AK Parti'den Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin önerge
AK Parti'den Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin önerge
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ