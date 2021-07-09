Çin’de dev pandalar "tehlike altındaki tür" statüsünden çıkarıldı. Açıklama Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığından geldi.

Açıklamada, doğal koruma bölgelerinde yaşayan panda sayısının bin 800'ü geçtiği belirtildi.

Pandaların yeterli sayıya ulaşılmasıyla koruma sınıflandırmasının derecesi de düşürüldü. Dev pandalar artık "zarar görebilir tür" kategorisinde değerlendirilecek.

Çin hükümeti açıklamasında "Yeni sınıflandırma, pandaların yaşam koşullarındaki iyileşmeyi yansıtmaktadır" ifadesini kullandı.

İsviçre de "tehlike altındaki tür" sınıflandırmasından çıkarmıştı

Çin dev pandaları ülkenin sembolü olarak kabul ediyor. Doğal hazine olarak görülen pandalar, diğer ülkelere diplomatik hediye olarak da veriliyor.

Çin, besinlerinin büyük oranını bambu ağaçlarından sağlayan pandaları yaşatmak için yoğun bambu ekim çalışması yapmıştı.

Benzer bir karar da Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından alınmıştı. İsviçre merkezli kurum, dev pandaları "tehlike altındaki tür" sınıflandırmasından 2016 yılında çıkardı.