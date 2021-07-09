Imperial College London tarafından yapılan yeni bir araştırma, son iki hafta içinde erkeklerde kadınlardan daha fazla COVID-19’a rastlanmasının arkasında Avrupa Futbol Şampiyonası’nın olabileceğini gösterdi.

Çalışmadan elde edilen diğer bulgular, kadınlara kıyasla erkeklerin daha fazla COVID-19 pozitif teste sahip olduğunu gösteriyor.

Londra'da enfeksiyonlar en az dört kat arttı

47 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre erkeklerin oranı kadınlara göre 4 kat daha fazla.

Başta 13-17 yaş ve 18-24 yaş grubu olmak üzere 75 yaş altı tüm yaş gruplarında vakalarda önemli artış yaşandı.

Siyahlar, beyaz ırka kıyasla virüse yakalanmaya daha yatkınlık gösterdi.

İki doz aşı kurtardı

İki doz aşı yaptıranlara kıyasla aşısızların virüse yakalanma olasılığı daha yüksekti.

Imperial's School of Public Health'den React araştırmasının direktörü Profesör Paul Elliott, "Aşı programının başarılı bir şekilde sunulmasına rağmen, özellikle genç insanlar arasında enfeksiyonlarda hala hızlı bir artış görüyoruz" dedi.

Elliott “Ancak, her iki aşı dozu olan kişilerde daha düşük enfeksiyon oranı görmek cesaret verici” diye konuştu.

En fazla ölüm oranına sahip ülkelerden

İngiltere, pandemide 128 binden fazla ölü sayısına ulaştı. Ülke Rusya'dan sonra Avrupa'daki en yüksek ölüm oranıyla ikinci sırada bulunuyor.

Bulaşıcılığı yüksek Delta varyantı nedeniyle enfeksiyonlar artıyor.

Hükümet, 19 Temmuz'da kısıtlamaları kaldırdığını duyurmuştu.