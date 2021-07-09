Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 11:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Moskova’daki Taliban heyeti: İktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz
Moskova’daki Taliban heyeti: Kabil’deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha’daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız. Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz.
"Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik"
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Afganistan Taliban
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