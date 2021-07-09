Bangladeş'in Rupganj şehrindeki bir gıda fabrikasında çıkan yangın bütün müdahalelere rağmen 24 saattir söndürülemiyor.

Arama-kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 52 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yaralanan 26 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın zemin katta başladı

Yaralıların çoğunun fabrikanın üst katlarından atlayarak kurtulabildiği açıklanırken kurtulan işçiler yangının zemin katta başladığını söyledi.

Tüm binanın alev aldığı olayda yaralı ve kayıp sayısının ise kurtarma operasyonu tamamlandıktan sonra netleşeceği belirtildi.

Çavuşoğlu'ndan taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı:

"Dakka’da bir gıda fabrikasında meydana gelen yangında çok sayıda Bangladeşli kardeşimizin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, kardeş Bangladeş halkına başsağlığı diliyorum."