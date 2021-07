Elsa kasırgasının etkisine giren New York şiddetli yağışlara teslim oldu.

Yağışların yol açtığı sel nedeniyle yollar su altında kaldı, araçlar mahsur kaldı.

Metroyu su bastı

Sel, New York metrosunu da bastı. Metroyu kullanan yolcular ilerlemekte güçlük yaşadı.

Bazı New Yorklular da yağış ve selden korunmak için çareyi çöp torbaları giymekte buldu.

New Yorklular metroda yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu