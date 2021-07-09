New York Elsa kasırgasına teslim oldu
Elsa kasırgası Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrini vurdu. Şiddetli yağışların yol açtığı selde, New York metrosunu su bastı.
Elsa kasırgasının etkisine giren New York şiddetli yağışlara teslim oldu.
Yağışların yol açtığı sel nedeniyle yollar su altında kaldı, araçlar mahsur kaldı.
Metroyu su bastı
Sel, New York metrosunu da bastı. Metroyu kullanan yolcular ilerlemekte güçlük yaşadı.
Bazı New Yorklular da yağış ve selden korunmak için çareyi çöp torbaları giymekte buldu.
New Yorklular metroda yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.
Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu— Paullee (@PaulleeWR) July 8, 2021
Paylaşımlarda metrolarda tavandan akan sular nedeniyle ilerleyemeyen yolcuların şemsiye açtıkları görülüyor.
Rain flooding the platform at spring street on the @mta 6 line... #mta #nyc #Elsa pic.twitter.com/9jzqQcMaz0— ISSA KHARI (@IssaKhari) July 8, 2021
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