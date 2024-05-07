Açık 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 07.05.2024 07:47

Mersin merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 11 tutuklama

Mersin merkezli 8 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 2'sine ise ev hapsi verildi.

Mersin merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 11 tutuklama

Mersin merkezli 8 ilde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında terör örgütüne finansman sağlayan 15 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Osmaniye, Yozgat ve Erzurum eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 795 adet tabanca fişeği ve 9 adet yasaklı yayın ile çok sayıda materyale ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'sine ise ev hapsi verildi. Diğer 2 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

ETİKETLER
DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele Mersin
Sıradaki Haber
Amasya'da tarihi konakta yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:05
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09:02
Roketsan sistemleri Malezya'da sergileniyor
08:44
Kırklareli'nde markette yangın
08:48
52 ilde “NARKOÇELİK-15” operasyonu: 363 şüpheli yakalandı
08:53
NASA'nın keşfettiği asteroit, bebek çıktı
09:04
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazır
Meteoroloji'den 11 ile sarı uyarı: Sağanak ve kar bekleniyor
Meteoroloji'den 11 ile sarı uyarı: Sağanak ve kar bekleniyor
FOTO FOKUS
Afganistan’ı şiddetli yağışlar vurdu: 15 ölü
Afganistan’ı şiddetli yağışlar vurdu: 15 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ