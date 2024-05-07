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Türkiye
TRT Haber 07.05.2024 06:42

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi makine arızası nedeniyle karaya oturdu. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
[Fotograf: İHA]

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisinin Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturduğu duyuruldu.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamların olay yerine yönlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı da duyuruldu.

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