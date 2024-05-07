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Türkiye
AA 07.05.2024 06:15

Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldüren kişi intihar etti.

Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden Şirin ailesinden yakınlarının haber alamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Polis ekipleri Cevat Kurtuluş Sokak'taki apartman dairesine gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir vasıtasıyla eve giren ekipler, içeride biri çocuk 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan 5 yaşındaki Ali Emre Şirin, Duygu Şirin ve Şenol Şirin'in silahla vurulduklarını belirledi.

Cenazeler savcının incelemesi sonrası Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde teknisyen olarak çalışan Şenol Şirin'in eşi ve oğlunu tabanca ile vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi.

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